Se il futuro dello sci alpino si identifica nell’insulso parallelo andato in scena ieri, in spregio ai più elementari principi che regolano la competizione sportiva, allora è meglio abbassare la saracinesca in attesa che tornino le gare vere e prendersi il tempo per un giro nella valle del Boite, che da Cortina scende fino a Pieve di Cadore.

Percorrendo la vecchia ferrovia delle Dolomiti, smantellata e trasformata in ciclabile, attraverseremo borghi antichi, scoprendo vecchie stazioni e fienili abbandonati ristrutturati, ma anche vette straordinarie come il trittico formato da Antelao, Pelmo e Civetta, tre giganti dolomitici che si spingono oltre i 3.000 metri.

Si racconta che il pittore Tiziano Vecellio, uno dei grandi artisti rinascimentali, mise a punto il suo celebre e inimitabile colore...