L’avvento della pandemia ha portato con sé una serie di conseguenze: non solo e in primo luogo di carattere sanitario. Quella a cui continuiamo ad assistere, in effetti, è una politica dell’emergenza che non soltanto implica un’espansione dei poteri pubblici, ma che al tempo stesso rischia di dissolvere l’orizzonte giuridico.

Come sottolineò in varie circostanze Carl Schmitt, importante teorico del diritto e anche intellettuale di punta nella Germania hitleriana, lo «stato di eccezione» favorisce il declino delle regole (e quindi del diritto) e il trionfo della decisione arbitraria (e quindi della politica). Da studioso dell’istituto romanistico della dittatura, Schmitt ebbe a rilevare come sono proprio le fasi storiche in cui la società è investita da una minaccia esistenziale che vedono il...