Sarà che ognuno pensa per sé, sarà che dopo due anni di virus ovunque siamo tutti incattiviti e stanchi, fatto sta che - a quanto pare - questo Natale non saremo affatto più buoni. Di certo saremo meno altruisti. Lo dice il primo “barometro della solidarietà” pubblicato nei giorni scorsi dalla Catena della solidarietà. Lo studio, affidato all’istituto di ricerca zurighese Sotomo, specializzato nei sondaggi, rivela infatti che il 38% degli intervistati osserva un deterioramento della solidarietà nell’insieme della società. Solo il17% ritiene che sia migliorata e il restante 45% sta talmente sulle sue da non aver voluto rispondere su questo tema.

E così è probabile che numerose sollecitazioni di ONG ed enti umanitari che presidiano le nostre bucalettere negli ultimi mesi dell’anno con toccanti...