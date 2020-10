Nei giorni scorsi il Ministero della Salute italiano ha pubblicato un lungo elenco di false notizie sul coronavirus. Si tratta di 70 fake news, o meglio bufale, che vengono categoricamente smentite. Eccone alcune: fare gargarismi con la candeggina, assumere acido acetico o steroidi, utilizzare oli essenziali e acqua salata protegge dall’infezione da nuovo coronavirus; tagliarsi la barba evita il contagio; gli extracomunitari sono immuni all’epidemia grazie al vaccino contro la tubercolosi; mangiare aglio può aiutare a prevenire l’infezione da nuovo coronavirus. Quest’ultima però, a nostro avviso, non è affatto una bufala: mangiare aglio rende l’alito tenebroso e insopportabile. Un mezzo efficacissimo per mantenere le distanze sociali, no?

