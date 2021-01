Cari lettori, ecco che finalmente possiamo tenere tra le mani, stampato su vivida carta patinata, il numero 1 di Hub, il nuovo mensile del Corriere del Ticino dedicato alle eccellenze del bien vivre, dei commerci e della cultura internazionale. Già, «internazionale», come si usava dire prima della globalizzazione: fascinosa parola che alludeva a economie forti in dialogo tra loro, capaci di sedursi a vicenda, ciascuna con il proprio fiero carattere e tutte ben motivate a intraprendere remunerativi progetti comuni. Proprio quello di cui avremmo bisogno per il 2021. È questo lo spirito «cross-border» (ma non «crossover») di Hub: mese dopo mese andremo a vedere cosa accade quando due dimensioni culturali o d’impresa si incontrano e collaborano senza annullarsi l’una nell’altra. Che gioia per la...