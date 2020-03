Intesa tra Putin ed Erdogan sulla guerra in Siria. Dalla mezzanotte di ieri è entrato ufficialmente in vigore un cessate il fuoco nella martoriata provincia di Idlib dove lo scontro armato senza esclusione di colpi tra esercito siriano appoggiato da Mosca e truppe turche giunte in soccorso dei ribelli anti-Assad sta causando una nuova emergenza umanitaria, con centinaia di migliaia di civile in fuga. Che la ricerca di un’intesa sulla Siria tra Mosca e Ankara non fosse per nulla semplice lo hanno confermato le oltre sei ore di trattative al Cremlino.

Alla fine è stata concordata una nuova linea di demarcazione per separare le truppe turche da quelle siriane, una versione aggiornata dell’accordo che era stato siglato a Sochi nel settembre del 2018 ma che poi aveva avuto vita breve. La situazione...