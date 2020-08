In Formula 1 dimorano personaggi, anche di grande spessore, che sono pronti a cambiare opinione nel giro di pochi secondi. Una settimana fa, dopo la vittoria di Max Verstappen al GP di Silverstone, furono in tanti a vedere in quell’imprevisto successo l’immagine del dominio Mercedes che volgeva al tramonto, sovrastato dal ritorno di Red Bull e Honda. Previsioni da bar basate sulle emozioni del momento, che il GP di Spagna ha subito spazzato via. A Montmenlò tutto è tornato nella norma, con la Mercedes che ha dominato, Hamilton che ha messo di nuovo ko Bottas, mentre Max Verstappen è parso un leone senza artigli. Poi la Ferrari, ma prima di lei la Racing Point e la McLaren.

Sarebbe stato bello un altro scossone al vertice, ma la Mercedes non lo ha permesso. Nel giro di pochi giorni sono state...