I manifestanti «no green pass» che lo scorso 9 ottobre invasero e misero a soqquadro la sede centrale a Roma della Cgil, il sindacato vicino ieri al Partito comunista e oggi al Partito democratico, erano neo-fascisti. Quelli invece che il sabato successivo a Milano hanno tentato, pur senza riuscirci, di fare lo stesso con la Camera del Lavoro, la filiale milanese della Cgil, erano anarchici raccolti dietro uno striscione sul quale era scritto «Solidali non con la Cgil, ma con i portuali» (ossia i lavoratori del porto di Trieste scesi spontaneamente in sciopero appunto contro il green pass). Anche se non si traduce in gesti pubblici l’opposizione al green pass è poi diffusa in Italia pure nel mondo dei cattolici tradizionalisti e in quello dei simpatizzanti e degli eredi di mons. Lefevre. Siamo...