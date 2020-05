Troppo intento ad accaparrarsi immobili con i dadi di Monopoli, è quasi impossibile immaginare che Donald Trump bambino fosse ugualmente attratto dagli strumenti offerti dal Piccolo chimico. Perché altrimenti si potrebbe difficilmente spiegare lo stato conflittuale emerso durante la pandemia di coronavirus tra il presidente degli Stati Uniti e il mondo scientifico americano. Il suo è un caso paradigmatico di come la scienza possa entrare in collisione con la politica e provocare danni per chi sta nel mezzo, ovvero la popolazione. Sorprende (ma forse non più) il dilettantismo dimostrato da Trump nel maneggiare, interpretare o rifiutare i dati scientifici che ogni giorno arrivano sul suo tavolo. Il presidente ha sempre teso a rielaborarli filtrandoli attraverso il narcisismo della sua persona,...