Dal primo agosto le grandi navi da crociera non possono più entrare nella laguna di Venezia e transitare nel Canale della Giudecca davanti a San Marco. Mi sembra una notizia bellissima e che fa ben sperare. Poi è vero che ci saranno risarcimenti per le perdite generate dal provvedimento, ma intanto lo salutiamo come un’alta forma di civiltà, non senza chiederci chi abbia sinora permesso a questi grattacieli messi per orizzontale di deturpare col loro passaggio uno dei luoghi più suggestivi della terra.

Anche l’epidemia/pandemia smetterà di essere presente alle nostre menti con la possanza di un transatlantico e si allontanerà dalle nostre preoccupazioni e dai nostri pensieri, fino al momento in cui «sarà dolce il ricordo anche di questo». Sono le parole che il poeta Virgilio nell’Eneide (I,...