Una democrazia funziona in modo soddisfacente se i cittadini possono capire i problemi della nazione e quindi sono in grado di fare scelte assennate quando eleggono i propri rappresentanti o votano direttamente. Oggi questo presupposto si indebolisce continuamente in quanto la vita moderna diventa sempre più complessa oppure, purtroppo, viene resa tale dall’inefficienza o dalla cattiva volontà degli uomini. Certe volte le persone aventi compiti importanti nella politica o nell’economia sono incapaci di affrontare adeguatamente le questioni, altre volte avrebbero le qualità necessarie ma cercano di influenzare, per favorire loro interessi particolari, veri o presunti, il comportamento della popolazione, tacendo in tutto o in parte i fatti oppure deformandoli. Il campo monetario e finanziario...