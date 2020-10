La tecnica disciplina la politica e così la possibilità di silenziare dall’esterno i microfoni dei due contendenti Donald Trump e Joe Biden ha permesso che il loro ultimo dibattito in presenza prima del voto del 3 novembre si svolgesse regolarmente senza il putiferio del 29 settembre. L’incontro, teletrasmesso dal Tennessee, che si è svolto giovedì nella notte americana, è risultato pertanto più civile e ordinato, quasi normale se non fosse per le «fake news» spudoratamente diffuse da Trump e setacciate dal «fact checking» dei principali giornali americani, una fra tutte l’aver detto acrobaticamente di aver fatto per la comunità afroamericana più di ogni altro presidente della storia, forse anche più di Abraham Lincoln che guidò una guerra civile per abolire la schiavitù. Dal dibattito Trump-Biden...