Il presidente USA Trump dopo aver minacciato negli scorsi giorni di tagliare i contributi americani all’OMS, ora è passato ai fatti. Per un periodo tra i 60 ed i 90 giorni Washington sospenderà i versamenti all’organizzazione internazionale; nel frattempo esperti americani studieranno il modo in cui l’OMS ha reagito alla pandemia di COVID-19 individuando eventuali errori commessi. Il presidente statunitense accusa l’organizzazione di aver coperto i ritardi e le inefficienze con cui Pechino ha gestito l’epidemia. Proprio ieri l’agenzia di stampa USA Associated Press (AP) ha rivelato sul suo sito che malgrado lo scorso 14 gennaio una riunione della leadership cinese avesse determinato che nel Paese probabilmente si stava profilando un’epidemia, la città di Wuhan tenne banchetti e feste di massa,...