Non è certo il caso di paragonare Donald Trump a Sir Robert Peel, l’ex primo ministro britannico che nel 1829 in qualità di ministro dell’Interno fondò la Metropolitan Police Force per Londra con base a Scotland Yard. I 1.000 agenti da lui creati ottennero il soprannome di «bobbies» in ricordo del loro istitutore (Robert). Anche se impopolare in un primo momento, tale corpo, tuttora esistente, si distinse per l’ottimo lavoro che fece nella capitale britannica, contribuendo in modo decisivo alla diminuzione dei crimini commessi, tanto che dal 1857 tutte le città del Regno Unito vennero obbligate ad avere una loro polizia, allora rigorosamente non armata. Altri tempi, altri uomini, altre estensioni territoriali. L’ordine esecutivo firmato ieri dal presidente americano è però un segno che la Casa...