Ci sono aziende che sono veri e propri simboli del made in Switzerland. Per fare tre esempi: chi dice Toblerone, Caran d’Ache o Victorinox dice Svizzera. Ma questi marchi sono ormai centenari o più che centenari. Nell’epoca della globalizzazione non è facile diventare un’azienda simbolo di un Paese. Ce l’ha fatta l’ingegnere svizzero Ernst Stadler che - dopo aver fatto fallimento nel secondo dopoguerra - non si diede per vinto e nel 1962 a Bussnang, un piccolo villaggio del canton Turgovia, avviò una minuscola azienda che sarebbe diventata, grazie alla bravura di suo genero, un colosso della fabbricazione di treni su scala mondiale: Stadler Rail. Oggi i treni fabbricati dalla Stadler possono essere considerati un fiore all’occhiello dell’eccellenza industriale elvetica, alla stregua di gruppi...