Viviamo sospesi tra due opposte illusioni: quella di poter controllare il nostro destino decifrando il movimento delle stelle e quella di poterlo fare attraverso la scienza e la tecnologia. La diatriba tra astrologia e moderna cultura scientifica (che riproponiamo nel CorrierePiù) è superata dagli eventi.

Oggi nessuna persona mediamente istruita può sostenere in modo credibile di aver trovato la morosa, il posto in banca, la guarigione dall’otite o 800 mila franchi nel cestino del parco grazie alla benigna influenza degli astri che transitano in cielo in quel preciso momento. I segni zodiacali non determinano il carattere e il destino delle persone perché sono composizioni illusorie. Le costellazioni sono come le vediamo noi dalla Terra, ma le stelle che le compongono distano milioni di anni...