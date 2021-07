Nel Sud-Est europeo, lo scorso fine settimana, gli elettori della Bulgaria e della Moldavia si sono recati alle urne per eleggere i nuovi rappresentanti dei loro Parlamenti. Mettendo sotto la lente quanto è accaduto in questi due Paesi vicini nella periferia dell’UE (il primo già membro dell’Unione europea a tutti gli effetti dal gennaio 2007, il secondo con l’ambizione di entrarci quanto prima), entrambi con un passato comune legato al socialismo reale di stampo sovietico, emerge a chiare lettere che c’è un fil-rouge che li accomuna ancora di più in tempi recenti e che è stato anche il tema principale alla base delle campagne elettorali dei partiti nei rispettivi Stati: la lotta alla corruzione. A Sofia, per opporsi al quasi decennale governo dell’ex premier Boyko Borisov (dimessosi in marzo),...