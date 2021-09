«Ritorno al futuro» era il titolo di un divertente film. Parafrasato, si adatta bene alla nuova strategia di Amazon: «ritorno dal futuro». Dopo aver distrutto, scombussolato la vendita al dettaglio ovunque, non solo di libri ma di tutte le altre merci, Amazon pare voglia aprire diversi grandi magazzini. Non online, ma veri. Negozi per abiti, mobili, oggetti per la casa, elettronica (WSJ, 20.8.21). Librerie ne ha già aperte e nei negozi Whole Foods Market vende alimentari da qualche anno.

Dopo aver costretto al lastrico e alla chiusura negozi e grandi magazzini ovunque, Amazon sembra aver deciso sia molto meglio esporre gli articoli in vendita. Il vantaggio per l’azienda è chiaro: l’acquirente si occupa personalmente del trasporto e della consegna. Un modello non proprio innovativo.

