Per anni abbiamo raccontato ai nostri lettori le gare del Lauberhorn, con l’adrenalina in corpo per l’emozione della corsa e l’estasi che ci prendeva di fronte a un paesaggio maestoso, unico. Ti immergi in quella vallata, tra l’Eiger, il Mönch, la Jungfrau, sali alla Kleine Scheidegg e in qualche modo senti di essere grande anche tu, senza aver fatto nulla, solo perché sei lì, e...