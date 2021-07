Tutto ha una fine, anche ciò che sembra impossibile possa finire. I sogni, specialmente quelli impossibili, raramente si avverano. Anche se ci si chiama Roger Federer. Per uno strano scherzo del destino il basilese ha lasciato a testa bassa il campo a lui più caro, dove tutto era iniziato diciotto anni fa con il suo primo trionfo in un Grande Slam. No, nemmeno Federer è eterno. Dopo un anno e mezzo di pausa forzata, il Maestro aveva puntato tutto su Wimbledon, come se nel suo giardino di casa potesse sentirsi al riparo da ogni pericolo, ma sull’erbetta del Centre Court, dove spesso e volentieri aveva giocato da extraterrestre del tennis, è tornato umano. Con i dubbi e le debolezze degli esseri umani. Federer ha subìto una lezione dal polacco Hurkacz perché ha quasi quarant’anni, perché quest’anno...