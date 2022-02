«Birds are not real» - tutti i volatili sarebbero droni messi in circolazione dal Governo americano per controllare i cittadini. Tutti, dai passeri ai gabbiani, soprattutto i piccioni. Nelle grandi città americane centinaia di migliaia di giovani, della generazione Z, nati e cresciuti con Internet, scandiscono questo slogan. Organizzano manifestazioni in piazza, portano T-shirt con la scritta «Birds aren’t real» - e si divertono un sacco.

I loro canali su YouTube (youtube.com/c/birdsarentreal) e Instagram spopolano, le magliette vanno a ruba. Ma le pagine più divertenti sono su TikTok, risate assicurate. Video di piccioni appollaiati sui fili della elettricità con scritto sotto «è un drone, sta ricaricando le batterie», oppure l’intervista con un ex agente della CIA (finto) che spiega seriamente...