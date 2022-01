Il lockdown, i confinamenti per i positivi alla COVID e il ricorso allo smart working, caldeggiato da parte delle istituzioni ad ogni picco di contagi, hanno profondamente modificato la concezione che avevamo della nostra casa. La pandemia ha generato un nuovo modo di pensare e vivere l’abitazione, che servirà sempre più anche da ufficio poiché il telelavoro - che durante i momenti più drammatici degli ultimi due anni ha svuotato scrivanie e centri cittadini - «è qui per rimanere», come pronosticano alcuni analisti. In che misura, si dovrà vedere e valutare con cura, calibrando benefici e criticità. Ad ogni modo, durante il confinamento provocato dalla prima ondata, molti di noi si sono ritrovati a vivere la propria casa praticamente ventiquattr’ore su ventiquattro: ed è proprio questa inedita...