Siamo usciti finalmente dallo stato di necessità. Ieri era l’ultimo giorno. Ci siamo rimasti per ben tre mesi e mezzo: dal 12 marzo. L’evoluzione della pandemia nel nostro cantone da diverse settimane è tranquillizzante: pochissimi contagi, nessuna ospedalizzazione, nessun decesso per il coronavirus. I numeri non giustificano alcuna proroga: il Consiglio di Stato lo aveva detto e deciso giorni fa. Il Governo ha fatto benissimo a seguire la linea del buon senso e della realtà, senza lasciarsi dettare la condotta da alcuni irriducibili esperti che vorrebbero ancora tenere il Paese e i suoi abitanti entro strette o strettissime limitazioni.

Le curve (contagi, ospedalizzazioni, decessi) smentiscono i timori espressi e ancor più le ipotesi catastrofistiche formulate qualche settimana fa. La decisione...