È un primo passo. Piccolo o grande? In questo momento non è quello che conta, ad essere essenziale è che il Consiglio federale abbia preso una decisione di principio, assumendosi la responsabilità politica del caso. La politica per mesi ha ascoltato e seguito alla lettera scienziati e virologi, chiudendo e limitando tutto e tutti. Ora la politica è tornata in gioco, perché la situazione non richiede più l’impellente (e talvolta invadente) intervento dei virologi, bensì anche ricette per far fronte alle difficoltà legate all’economia, al mondo del lavoro e alla società. La decisione di dare luce verde ai grandi eventi è di quelle che ci fanno tirare un sospiro di sollievo, ma per tradurre in pratica questa bella notizia ci vorrà ancora un po’ di pazienza, almeno fino al 2 settembre, limite che Berna si è data per concordare con i Cantoni «criteri uniformi per l’autorizzazione di grandi manifestazioni». Il Consiglio federale ha dato un primo via libera, che non può essere interpretato come l’avallo di quella «curt bandida» più volte evocata dal presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi. Un concetto che, il giorno del massiccio numero dei contagi a livello nazionale (274), permette di sottolineare il rigore con il quale i ticinesi stanno affrontando questa fase: 2 contagi nelle ultime 24 ore e la positiva notizia che da due mesi da noi non si registrano più decessi causa coronavirus.