Un’estate senza più reclusioni, ma con prudenza ancora necessaria, porta molti a ritrovare spiagge e scogli che erano ormai dei ricordi ancora illuminati di tramonti, profumi e fragranze marittime. Sulle tavole anche da noi trionfano i crostacei ma non sono come quelli serviti davanti ai litorali con il sole riflesso sulle acque. Mi soffermo sulla poesia del mare perché tocca le corde di tante estati in cui la bellezza della natura e le reminiscenze della cultura rendevano memorabili i soggiorni anche brevi sulle scogliere e sui piani sabbiosi. Ogni giorno sui social gli iscritti pubblicano le foto dei felici momenti mediterranei ritrovati fra il frinire delle cicale, gli svolazzi delle farfalle e i gabbiani instancabili. Li abbiamo anche noi ma non sono quelli del mare. Non abbiamo il mare...