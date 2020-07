Da ormai cinque mesi non possiamo avvicinarci troppo al nostro prossimo a meno che questo non sia un congiunto, un membro della nostra cerchia familiare, un amico stretto: è il cosiddetto «distanziamento sociale», una delle principali misure contro la pandemia. Certamente la fase acuta del coronavirus è un ricordo e gli allentamenti ai drastici provvedimenti iniziali sono sotto gli occhi di tutti. In questo lento miglioramento, l’unica abitudine che non è (o non dovrebbe) essere cambiata rimane, appunto, il distanziamento sociale. Non più «estremo» come durante il lockdown – quando i nonni si potevano salutare al massimo da due metri, con tutta la fatica emotiva che una limitazione del genere portava con sé - ma pur sempre presente: la stretta di mano al collega è un gesto polveroso e ingiallito...