Sull’ultimo giro di giostra non c’è posto per tutti i protagonisti del Mondiale: qualche campionissimo, come la nostra Lara Gut-Behrami o l’austriaco Vincent Kriechmayr, ormai ha già lasciato Cortina e allora facciamo salire chi è rimasto sino all’ultimo, godendosi uno spettacolo meraviglioso andato in scena sullo sfondo di un panorama di incomparabile bellezza, ma purtroppo privato della partecipazione del pubblico per i motivi che sappiamo. E senza gli spettatori, anche un bel Mondiale diventa un evento un po’ insipido, a dispetto degli sforzi intrapresi dagli organizzatori per far apparire «normale» un avvenimento che non è stato tale.

Sulla nostra giostra c’è posto sicuramente per Katharina Liensberger, la ragazza del Vorarlberg nata a un tiro di schioppo dalla frontiera elvetica, che...