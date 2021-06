Caro signor De Bruyne,difficilmente può immaginare - e probabilmente gliene importerà un fico secco - che in un angolo della Svizzera da adesso in poi c’è qualcuno che farà il tifo per lei e la sua squadra, il Belgio. La signora Gemma, già presidente di un fans club intitolato all’ex-capitano della Svizzera Stephan Lichtsteiner e ormai caduta nei profondi abissi di uno sconforto che non aveva provato nemmeno quando morì il suo criceto, visto il rendimento della nostra Nazionale deve trovare alternative emotivamente coinvolgenti per dare un senso al suo Europeo e lei l’ha folgorata con la sua entrata in scena tonitruante contro la Danimarca. La Gemma sostiene che lei sia anche un bel ragazzo, uno con la testa a posto (in tutti i sensi: ha sale in zucca e non si sognerebbe mai di presentarsi...