Gesù Bambino ha il morale a terra. Lo scorso Natale, sistemando il vaccino contro il coronavirus sotto l’albero, aveva sperato che tutto sarebbe finito in pochi mesi. Invece quest’anno, per sgattaiolare di nascosto nelle case, dovrà indossare la mascherina e presentare il green pass dopo essersi fatto strofinare il naso con un tampone. Sono passati ormai due anni dall’inizio della pandemia, ma la luce in fondo al tunnel è fioca. Purtroppo la diffusione del coronavirus non si ferma. Non appena le temperature precipitano, ci si rintana e i luoghi chiusi diventano potenti incubatori. Gli specialisti spiegano che la nuova variante Omicron si accavalla sulla Delta e che bisogna correre ai ripari, altrimenti le cure intensive finiscono di nuovo al collasso. La nostra vita è scandita dalle direttive...