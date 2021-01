Il nuovo anno ci porta (anche) grandi e piccole buone notizie. Quella grande è senza ombra di dubbio il vaccino antiCOVID. Fra le piccole spicca l’abrogazione di un divieto che dura da quasi sessant’anni; revoca che - dopo un anno infausto fatto di proibizioni della convivialità e della vita comunitaria senza precedenti - suona come lo scoppio liberatorio del tappo di una bottiglia di champagne. Chi si ferma a ristorarsi in un’area di servizio sull’A1 e in generale sulla rete autostradale svizzera potrà infatti - udite udite! - concedersi un bel brindisi con un bicchiere di prosecco o una birretta. Da qualche giorno, nella mirabolante area di ristoro dedicata a Guglielmo Tell a Schattdorf nel Canton Uri fanno già bella mostra di sè ottime etichette di champagne e prosecchi, vini bianchi e rossi...