Nelle interminabili ore del lockdown, un Paese di forti passioni calcistiche come l’Italia (ma non solo: lo ha fatto anche la Svizzera) si è rifugiato nei ricordi. Gli appassionati sono andati a caccia delle memorie. Scegliendo le migliori. Hanno sfogliato l’album personale con le figurine televisive dei loro beniamini. Immagini di vecchie vittorie (la nazionale o i diversi club) consumate come se fossero in diretta o vissute per la prima volta anche grazie all’avanzare inesorabile dell’età. «Non mi ricordavo di quell’azione». «Davvero c’era ancora Maradona nel Napoli?». Assaporate come se avessero un potere lenitivo.

Lo sport mondiale nei giorni del coronavirus si è fermato. Sui social network sono stati visualizzati milioni di volte video casalinghi (come Roger Federer che si allena in casa,...