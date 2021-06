Siamo in estate e la pandemia sembra alle spalle. Bene. Inoltre sono arrivati gli Europei a scandire per un mese le nostre giornate. Chi ama il calcio è contento, ma gli Europei passano e il calcio, così com’è diventato, resta.

Ed è sempre più una questione di soldi. Dal locale al globale si guarda agli affari e molti sono pronti a fiondarsi sulle prede, delle quali in questo momento fa parte anche il Lugano calcio. Dopo tanto «dire» pare siamo arrivati al «fare», ma il benestare della Lega non è ancora arrivato. Visti i tristissimi precedenti, confidiamo che il ritardo sia dovuto a un controllo più che certosino su chi ci stiamo portando in casa, aspettando guardinghi e speranzosi.

Pensando al globale, vengono subito in mente i prossimi Mondiali in inverno e la finale sotto Natale con l’aria...