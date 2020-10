In queste ore non è difficile immaginare Giorgio Merlani vestito da arbitro di hockey su ghiaccio, con maglietta a righe, casco e fischietto. Sarà infatti il medico cantonale a decidere il prosieguo in campionato a corto termine dell’HC Lugano, prima squadra di NL insieme al Friburgo a dover fare i conti con casi di positività alla COVID-19 all’interno del proprio spogliatoio. In fondo, considerando il contesto generale ticinese e svizzero, non è accaduto nulla di eclatante. Si è semplicemente concretizzato lo scenario che tutti ipotizzavano alla vigilia della ripresa della stagione, a ricordare urbi et orbi – caso mai ce ne fosse bisogno – che il mondo dello sport professionistico non è immune al virus. E che nella vita esiste una parte di imponderabilità che nemmeno le più rigide misure di...