Nonostante tutto, è stato un bel derby. Nonostante l’atmosfera spettrale di una Cornèr Arena desolatamente vuota. Serge Pelletier, allenatore del Lugano, ha trovato la metafora giusta: «Il derby è la festa dell’hockey ticinese, senza pubblico mancano gli invitati». Ma è perfetta anche l’osservazione di Julius Nättinen: «Di questi tempi – ha affermato il finlandese dell’Ambrì Piotta – non è affatto scontato scendere in pista». Accontentiamoci allora. Chissà, forse pian pianino i giocatori si stanno abituando a giocare nelle piste vuote. O magari le emozioni di un derby sono più forti di tutto e di tutti, anche di una pandemia che sta facendo soffrire come non mai lo sport. Lugano e Ambrì Piotta – al di là del risultato – hanno mostrato l’esempio. È durissima, ma si può andare avanti. Si deve...