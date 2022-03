Mentre la guerra in Ucraina impazza e ci giungono immagini impressionanti di bombardamenti, incendi e palazzi andati in frantumi da Kiev a Kharkiv, da Cherson a Mariupol, da Hostomel a Chernihiv, appare chiaro che anche la via negoziale (pur ancora appesa a un filo di speranza) è in grave affanno. Le delegazioni inviate lunedì scorso dai presidenti Putin e Zelensky a Gomel, torneranno al lavoro questa mattina al confine tra Bielorussia e Polonia. Ma sembrano parlare due lingue diverse, ricordando - nella forma e nella sostanza - più un dialogo tra sordi che uno sforzo diplomatico serio volto a porre fine al bagno di sangue che si registra su entrambi i fronti.

Riuscire, sotto la pressione dei combattimenti selvaggi voluti da Putin, a trovare una soluzione pacifica - se non almeno una via d’uscita...