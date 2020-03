I leader europei sono talmente presi dall’emergenza coronavirus che quasi si erano scordati della guerra in Siria, dove nella provincia di Idlib gli attacchi aerei del regime siriano, appoggiato militarmente da Mosca, non fanno più nessuna distinzione tra combattenti e popolazione civile. E così nelle ultime settimane sotto le bombe sono finite anche scuole e ospedali. Non è la...