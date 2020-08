Un quadriennio di Donald Trump equivale per i democratici a un secolo buio, come quelli usati dagli storici per caratterizzare una parte del Medioevo. Non a caso, da quando l’attuale presidente venne eletto nel 2016, tale concetto era stato adottato dal quotidiano Washington Post sotto forma di motto che ogni giorno il giornale stampa immediatamente al di sotto della sua testata: «Democracy dies in darkness» ( «Nell’oscurità la democrazia muore»). L’ultima volta che l’espressione venne usata fu quando Bob Woodward, giornalista di punta diventato famoso per aver coperto, insieme al collega Karl Bernstein, lo scandalo Watergate, vi ricorse per descrivere l’America di Richard Nixon. La stessa immagine ispira oggi Joe Biden, ufficialmente nominato questa settimana candidato democratico alla Casa...