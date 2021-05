A furia di scherzare col fuoco, alla fine il Chiasso si è bruciato. Dopo anni di brividi e salvezze ottenute in ogni genere di circostanza, il club rossoblù è infine capitolato, retrocedendo in Promotion League. Un epilogo di stagione che può rammaricare, far riflettere, ma di certo non sorprendere. Al netto di limiti strutturali e finanziari più che comprensibili per una piazza periferica dell’élite del calcio elvetico, gli ultimi campionati hanno evidenziato una mancanza di progettualità e di visione a medio-lungo termine. Elementi spesso sacrificati sull’altare del «bisogna pensare a salvarsi ad ogni costo», ma poi di fatto mancati alla resa dei conti.

Costruire una rosa a Chiasso è complicato, farlo in maniera competitiva ancor di più. Le ultime stagioni – parlando anche con gli attori coinvolti...