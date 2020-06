Che tempaccio! Si potrebbe andare al cinema oggi: c’è qualche film che vale la pena di essere visto? Fino allo scorso mese di marzo non era raro che ricevessi messaggi o telefonate di questo genere da parte di amici più o meno cinefili. Dal manifestarsi della pandemia di coronavirus, e conseguente chiusura delle sale cinematografiche, tutto è cambiato, o quasi. Le domande sono giunte comunque numerose ma riguardavano le offerte delle principali piattaforme di streaming e di Video on Demand. Per evitare di dover rispondere singolarmente ho quindi pensato di proporre nelle scorse settimane ai lettori del Corriere una sorta di personale «best of» delle opere uscite negli anni tondi dal 1950 al 2000. Serie che si è esaurita proprio mentre si prospettava la riapertura delle sale anche in Svizzera....