Quella appena iniziata non sarà un’estate come tutte le altre, malgrado gli ultimi e quasi definitivi allentamenti delle misure per contenere la pandemia da COVID-19 gliene facciano assumere le sembianze. Certamente se guardiamo alla profonda preoccupazione di tre mesi or sono, all’allarme e all’incredulità per il numero di morti e di contagi che aumentava giorno dopo giorno, oggi possiamo dire che la tempesta è alle nostre spalle, anche se non potrà mai diventare – visto i drammi umani che il coronavirus ha provocato – uno sbiadito ricordo. E possiamo anche affermare che il nostro cantone se l’è cavata egregiamente: «Come il Ticino ha preservato la Svizzera» titolava in apertura la Thurgauer Zeitung di sabato, rivalutando il nostro ruolo e le nostre politiche, qualche volta fraintese da Berna....