Asia non vede l’ora che torni il bel tempo per stare sul battellino indossando il suo ultimo acquisto fashion: il trikini per l’estate COVID-19, cioè un bikini con mascherina coordinata. Ci sono piccoli imprenditori che sono stati abili a reinventarsi in fretta. La mia amica deve però fare attenzione, perché un colpo di sole con la mascherina può dare risultati bizzarri sul volto e io non voglio sentire ridacchiare dietro le spalle quando la sera, dopo una giornata trascorsa sul lago a consegnare il «Barbera fatto col mulo», entreremo allo Splendide Royal dove intendiamo pernottare per sostenere l’economia locale in «quest’alba di un nuovo inizio», come narra la poetica della speranza di Ticino Turismo. Vogliamo essere ligi alle raccomandazioni delle autorità e dell’agenzia turistica cantonali...