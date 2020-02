È da almeno mezzo secolo che lo danno per morto, lo denigrano, dichiarano pubblicamente di non seguirlo se non addirittura di boicottarlo (l’hashtag #iononguardosanremo ha impazzato nelle scorse settimane). Poi però si scopre che 50 milioni di telespettatori, suddivisi sull’arco di cinque serate, rimangono incollati alla Tv fino alle due di notte per vedere come va a finire, discutendone...