C’è un che di straordinario nel successo ottenuto dal 72. Festival di Sanremo che per una settimana ha calamitato su di sé l’attenzione di un intero Paese facendo passare in secondo piano ogni altro evento (addirittura Inter e Milan hanno anticipato il loro «derby scudetto» pur di evitare la concomitanza con Amadeus e la sua squadra) e toccando ascolti che hanno raffronti solo con quelli ottenuti dalla rassegna solo in epoca pre-internet e pre-social: in pratica un’era geologica fa. E la straordinarietà sta proprio in questo: nel fatto che il Festival abbia raggiunto il massimo dell’audience proprio nel periodo che sta segnando il definitivo passaggio dall’era della Tv tradizionale, nella quale il telespettatore è un soggetto passivo, a quella dell’intrattenimento interattivo veicolato...