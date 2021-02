Passano il tempo ripiegati sul telefonino, con lo sguardo perso nel display, anche quando sono in gruppo. Il loro volto si anima solo quando c’è da scattare un selfie. Allora alzano gli occhi al cielo e ridono alla vita. Poi il capo torna a chinarsi. L’interesse per le cose di questo mondo sfuma. Noi che siamo nati nello scorso millennio, fatichiamo a capire i figli della generazione Z. Li descriviamo come ragazzi senza ideali, quasi lobotomizzati. Loro, sono i primi nella storia dell’umanità a non aver conosciuto il mondo senza il digitale. La loro dipendenza dalla tecnologia e dai social media ci spaventa. Ma siamo poi sicuri che la nostra chiave di lettura sia quella corretta?

A guardar bene è stata Darnella Frazier, una ragazzina di 17 anni di Minneapolis, ad innescare la miccia dell’indignazione...