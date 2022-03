Appena prima che l’Europa entrasse in una grave crisi geopolitica sul fronte orientale a causa dell’invasione russa dell’Ucraina, l’Unione – tramite la Corte di Giustizia – ha creato un grave elemento di dissidio interno, respingendo la richiesta avanzata da Polonia e Ungheria, che avrebbero voluto bocciare il regolamento che impedisce finanziamenti a Paesi membri non rispettosi del cosiddetto «Stato di diritto».

Cosa si celi dietro a quella formula, ovviamente, non è scontato; e se un grande giurista come Hans Kelsen ebbe espressioni ironiche proprio nei riguardi del Rechtsstaat (sostenendo che un ceto politico limitato dal diritto non è davvero contenuto da esso, dato che ormai il diritto stesso non è altro che la legge, e quindi la volontà del ceto politico), è certo vero che oggi lo Stato...