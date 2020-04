Dobbiamo riconoscere che i ticinesi stanno affrontando con molta calma e saggezza un momento di grande stress personale, familiare e collettivo. Molti sono confrontati con situazioni difficili e dolorose, o perché hanno perso una persona cara, o perché malati con sintomi dubbi, oppure perché riconosciuti positivi al test sul coronavirus. A questo si aggiungono le difficoltà e le preoccupazioni, non secondarie, per la propria situazione finanziaria. In questo momento il fatto di avere un po’ di paura è del tutto normale e comprensibile. Il problema non è la paura in sé, ma la reazione che abbiamo ad essa.

Il filosofo e psicologo Umberto Galimberti, spiega che la paura è un sentimento positivo, perché provoca in noi una risposta salutare nei confronti di un pericolo reale. Ma quando siamo confrontati...