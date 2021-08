Queste righe sono per Ketty, la diciassettenne che se n’è andata in un attimo una notte di qualche mese fa ma ha fatto in tempo – prima dell’incidente che ce l’ha tolta – a lasciare dietro di sé una scia luminosa che, forse, illuminerà la strada di molti altri giovani come lei, rimasti al buio nei frangenti più acuti della pandemia. Riflettendo sul suo carattere speciale, sul temperamento deciso (voleva fare la poliziotta) e sul suo mondo interiore – di cui aveva lasciato traccia nei disegni eseguiti in modo compulsivo nel periodo a ridosso della tragedia – le sue sorelle e il fidanzato hanno creato un progetto, denominato «la Folla» che, se andrà in porto, potrebbe rappresentare una risposta alle necessità aggregative dei ragazzi non solo di Lugano (ne parliamo nel CorrierePiù). È importante...