Questa rubrica racconta situazioni, momenti e figure e Monsignor Sandro Vitalini è stato una figura protagonista di molti momenti e situazioni della storia religiosa e culturale. È stato per moltissimi un formatore della cultura religiosa o semplicemente umanistica, non soltanto del Ticino. È scomparso proprio un anno fa, per il «male oscuro» che ha avvolto il mondo. Incontro spesso persone che ne rievocano la statura morale e civile. Me lo aveva fatto conoscere un altro uomo di cultura per passione, Sergio Grandini, noto indimenticabile cultore d’Arte e Lettere. Non era necessario essere credenti o praticanti per godere della frequentazione di Don Vitalini e della sua cultura. Anche chi come me è incline a dubbi e domande faceva parte delle sue conversazioni, sempre all’insegna della semplicità...