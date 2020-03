Cinque fattori emergono con chiarezza negli Stati Uniti dall’esito delle primarie democratiche del Super Martedì. Il primo è il miracolo rappresentato dalla rimonta inattesa di Joe Biden, ex vicepresidente sotto Barack Obama. Il secondo riguarda il contenimento e la retrocessione del candidato di ispirazione socialista Bernie Sanders. Il terzo il flop anche finanziario subito dall’ex sindaco di New York Michael Bloomberg. Il quarto l’importanza degli elettori di colore nel dare il la alla resurrezione di Biden nel South Carolina. Il quinto il peso dello Stato del Texas nel premiare i democratici, così come la California, Stato tradizionalmente progressista, non ha invece fatto mancare il suo appoggio a Sanders. Ma il vero vincitore di queste primarie è senza dubbio lo stesso partito democratico,...