Mancano tre giorni al voto delle presidenziali americane e gli Stati Uniti si trovano a fare i conti con la propria coscienza. Nella storia, anche in quella degli Stati Uniti, si presentano periodicamente quelle che il filosofo e teologo israeliano Gershom Scholem, morto nel 1982, definiva le «ore di plastica », momenti in cui è possibile agire per cambiare la propria e l’altrui esistenza. Per alcuni la scelta è quanto mai facile, per altri, invece, è drammatica, sofferta, frutto di un’intensa lacerazione. Oltre oceano oggi l’ora è buia come l’inizio precoce delle notti in Alaska. E a proposito di gelo, c’è uno spiffero che viene da chi, soprattutto in alcuni settori della finanza americana e internazionale, è ultraconvinto che Donald Trump vada votato senza tentennamenti. Il motivo è semplice:...